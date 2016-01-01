WinkСериалыЗолотая жизнь2-й сезон2-я серия
Золотая жизнь (сериал, 2016) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн
2016, Aranyélet
Боевики, Зарубежные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Атилла очень много «работает»: он проникает в чужую квартиру и сдает ее, выдавая себя за риэлтора, угоняет «Мерседес», чтобы перевезти контрабандный груз. Но в это время его мать сообщает, что отец при смерти. Атилла торопится в госпиталь, однако старик даже не хочет с ним попрощаться. Он презирает сына за преступную деятельность. Смерть отца заставляет Атиллу взглянуть на свою жизнь по-новому. Чудом избежав наказания за очередное преступление, он решает начать с чистого листа…
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Информация
СтранаВенгрия
ЖанрыБоевики, Драмы, Зарубежные, Триллеры
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
8.7 IMDb
- ЖДРежиссёр
Жомбор
Дига
- АМРежиссёр
Арон
Матьяшши
- СТАктёр
Сабольч
Туроци
- ЭОАктриса
Эстер
Оноди
- РОАктёр
Ренато
Олас
- ЛДАктриса
Лаура
Дёбрёши
- ЖААктёр
Жольт
Ангер
- ЛДАктриса
Лидия
Даниш
- ЖВАктёр
Жольт
Вег
- ЗРАктёр
Зольтан
Райкаи
- МЭАктриса
Мария
Эрдейи
- ТЛАктёр
Тамаш
Лендьель
- ИТСценарист
Иштван
Ташнади
- ГКПродюсер
Габор
Криглер
- ЮШПродюсер
Юдит
Штальтер
- ЯБХудожник
Янош
Брекль
- ЮВХудожница
Юдит
Варга
- ВКМонтажёр
Ванда
Кишш
- МГМонтажёр
Мартон
Готар
- ЮЧМонтажёр
Юдит
Чако