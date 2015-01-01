Золотая жизнь. Сезон 1. Серия 1
Золотая жизнь (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2015, Aranyélet
Боевик, Драма18+

О сериале

Атилла очень много «работает»: он проникает в чужую квартиру и сдает ее, выдавая себя за риэлтора, угоняет «Мерседес», чтобы перевезти контрабандный груз. Но в это время его мать сообщает, что отец при смерти. Атилла торопится в госпиталь, однако старик даже не хочет с ним попрощаться. Он презирает сына за преступную деятельность. Смерть отца заставляет Атиллу взглянуть на свою жизнь по-новому. Чудом избежав наказания за очередное преступление, он решает начать с чистого листа…

Страна
Венгрия
Жанр
Боевик, Драма, Триллер
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
8.7 IMDb

