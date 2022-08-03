Значение науки
Wink
Детям
8 класс. Обществознание
Сфера духовной культуры
Значение науки

8 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

6.22020, Значение науки
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На данном занятии мы познакомимся с понятиями наука и научное знание, поговорим о структуре науки. Также поразмышляем о том, почему наука обладает специфическим языком, насколько важны нравственность и этика для любого учeного.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Жанр
Образовательные
Время
16 мин / 00:16

Рейтинг