Wink
Сериалы
Злой город
1-й сезон
6-я серия

Злой город (сериал, 2015) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2015, Wicked City
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На дворе 1982 год, в насыщенном соблазнами Лос-Анджелесе правят наркотики и рок-н-ролл. Бесконечное веселье вокруг становится благодатной почвой для выхода из тени жестоко и хитроумного маньяка Кента Грейнджера, вселившего ужас во всех жителей и обитателей Сансет Стрип.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Злой город»