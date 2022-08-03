Злой город (сериал, 2015) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

На дворе 1982 год, в насыщенном соблазнами Лос-Анджелесе правят наркотики и рок-н-ролл. Бесконечное веселье вокруг становится благодатной почвой для выхода из тени жестоко и хитроумного маньяка Кента Грейнджера, вселившего ужас во всех жителей и обитателей Сансет Стрип.



