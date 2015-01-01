Wink
Сериалы
Злой город
1-й сезон
3-я серия

Злой город (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2015, Wicked City
Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

На дворе 1982 год, в насыщенном соблазнами Лос-Анджелесе правят наркотики и рок-н-ролл. Бесконечное веселье вокруг становится благодатной почвой для выхода из тени жестоко и хитроумного маньяка Кента Грейнджера, вселившего ужас во всех жителей и обитателей Сансет Стрип.

Сериал Злой город 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Злой город»