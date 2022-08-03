Злоключения за границей 14 (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
7.52019, Banged Up Abroad
Документальный, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
С помощью свидетельств очевидцев и достоверных реконструкций событий мы расскажем подлинные истории людей, оказавшихся за решеткой в самых страшных тюрьмах мира
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама, Документальный
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.2 IMDb
- ФКРежиссёр
Фергус
Колвилл
- МРАктёр
Макс
Роттсли
- ТААктриса
Тато
Александер
- КЛАктёр
Каррелл
Лассо
- КСАктёр
Кристиан
Сахиа
- ЛДАктёр
Ли
Джонс
- ЛКАктёр
Леон
Клайнгман
- ЮТАктёр
Юссеф
Тунзи
- БЛСценарист
Барт
Лэйтон
- ФКСценарист
Фергус
Колвилл
- ДБСценарист
Дэвид
Бартлетт
- БЛПродюсер
Барт
Лэйтон
- ХМХудожник
Хамиш
Маклеод
- ДУХудожница
Джэми
Уитлок
- РТХудожник
Ричард
Туш
- КММонтажёр
Крис
Макл
- ГКОператор
Гари
Кларк
- ПКОператор
Пол
Кирсоп