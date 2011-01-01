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Зимний сезон (сериал, 2011) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн
2011, Land of Ice And Snow
Документальные18+
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Сюжет
Переживать суровую зиму - нелегкая задача для животных, живущих в условиях дикой природы. Мы отправляемся в путешествие по самым холодным уголкам земли, чтобы увидеть, как справляются с этой задачей самые выносливые животные планеты.
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