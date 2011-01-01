Зигги и Диего (мультсериал, 2011) сезон 1 серия 52 смотреть онлайн

Сюжет

Так мало развлечений в пустыне! Но недавно верблюд Диего нашeл консервную банку с настоящим джинном. Вот только загадать последнее желание он не сможет. Из-за песка, попавшего в банку, магия Зигги — это не праздник, а кошмар для всего оазиса.



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