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Зигги и Диего (мультсериал, 2011) сезон 1 серия 44 смотреть онлайн
2011, Trust Me I'm a Genie
Мультсериалы6+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Так мало развлечений в пустыне! Но недавно верблюд Диего нашeл консервную банку с настоящим джинном. Вот только загадать последнее желание он не сможет. Из-за песка, попавшего в банку, магия Зигги — это не праздник, а кошмар для всего оазиса.
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Информация
СтранаФранция, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
6.8 IMDb