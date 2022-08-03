WinkДетямЗигги и Диего1-й сезон19-я серия
Зигги и Диего (мультсериал, 2011) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн
2011, Trust Me I'm a Genie
Мультсериалы, Фэнтези6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Так мало развлечений в пустыне! Но недавно верблюд Диего нашeл консервную банку с настоящим джинном. Вот только загадать последнее желание он не сможет. Из-за песка, попавшего в банку, магия Зигги — это не праздник, а кошмар для всего оазиса.
СтранаВеликобритания, Франция
ЖанрКомедия, Семейный, Фэнтези, Мультсериалы
КачествоSD
Время12 мин / 00:12
Рейтинг
8.0 IMDb