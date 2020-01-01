Жульничество 1992: История Харшада Мехты (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Ничем не примечательный индийский торговец открывает собственную консалтинговую фирму, богатеет и участвует в масштабной афере вместе с другими биржевыми маклерами. В индийском Мумбаи в тесной однокомнатной квартире вместе с родителями, женой и братом живет обычный продавец Харшад Мехта. Природная энергичность не дает ему смириться со своим положением, и Харшад устраивается работать в фондовую биржу. Несмотря на определенный успех, он, стремясь к большим деньгам, основывает собственную консалтинговую фирму, эксплуатируя дыры в рыночной системе и подкупая чиновников. В конце концов он оказывается в центре самого большого скандала на фондовой бирже Индии. Узнайте больше об индийской рыночной афере 1992 года, посмотрев на Wink сериал «Жульничество 1992: История Харшада Мехты».



