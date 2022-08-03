Жизнь После Людей (сериал, 2009) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
2009, Life After People
Документальный, Фантастика12+
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О сериале
Научно-популярный сериал о том, какой могла быть жизнь на Земле без людей. Авторы исследовали уже оставленные места и при помощи компьютерной графики «разрушили» Эмпайр Стейт Билдинг и другие здания.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Документальный
КачествоSD
Время42 мин / 00:42
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ДКРежиссёр
Дуглас
Коэн
- ДЛАктёр
Джеймс
Лури
- ССАктёр
Стивен
С. Росс
- ГМАктёр
Гордон
Мастертон
- ЯЗАктёр
Ян
Заласивич
- ТУАктриса
Таня
Уоттенбёрг Комас
- ДХАктёр
Др.
Ховард Оливер
- ТСАктёр
Трэвис
С. Тейлор
- РКАктёр
Рэй
Коппинджер
- АВАктёр
Алан
В. Пенс
- ДБАктёр
Дэвид
Брин
- ККСценарист
Колин
Кэмпбелл
- ДКСценарист
Дуглас
Коэн
- СДСценарист
Сэм
Долан
- ДКПродюсер
Дуглас
Коэн
- КЯМонтажёр
Кайл
Яскин