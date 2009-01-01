Жизнь После Людей (сериал, 2009) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Научно-популярный сериал о том, какой могла быть жизнь на Земле без людей. Авторы исследовали уже оставленные места и при помощи компьютерной графики «разрушили» Эмпайр Стейт Билдинг и другие здания.



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