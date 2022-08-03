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Жизнь После Людей
1-й сезон
10-я серия

Жизнь После Людей (сериал, 2009) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

2009, Life After People
Документальный, Фантастика12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Научно-популярный сериал о том, какой могла быть жизнь на Земле без людей. Авторы исследовали уже оставленные места и при помощи компьютерной графики «разрушили» Эмпайр Стейт Билдинг и другие здания.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Документальный
Качество
SD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.5 IMDb