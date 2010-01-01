Жизнь по-советски (сериал, 2010) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
9.12010, Жизнь по-советски. Сезон 1. Серия 5
Документальный16+
Сезоны и серии
О сериале
Мы все родом из СССР. Родом из страны, которая занимала большую часть Европы и Азии. Страны, которой остерегался весь остальной мир, страны могучей, страны богатой природными ресурсами и народными талантами, страны самобытной. И как это ни парадоксально, закрытой от всего остального мира железным занавесом, за которым шла борьба за выживание, за право любить, вкусно есть, познавать мир и быть красивыми.
