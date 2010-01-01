Жизнь по-советски. О вкусной и здоровой пище
Wink
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Жизнь по-советски
1-й сезон
2-я серия

Жизнь по-советски (сериал, 2010) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.42010, Жизнь по-советски. О вкусной и здоровой пище
Документальные16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Мы все родом из СССР. Родом из страны, которая занимала большую часть Европы и Азии. Страны, которой остерегался весь остальной мир, страны могучей, страны богатой природными ресурсами и народными талантами, страны самобытной. И как это ни парадоксально, закрытой от всего остального мира железным занавесом, за которым шла борьба за выживание, за право любить, вкусно есть, познавать мир и быть красивыми.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Документальные

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