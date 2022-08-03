Жизнь на Марсе (сериал, 2006) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

"Смерть во вторник". Ранним утром Сэма будит звонок матери из 2008 года: она сообщает ему, что в 2 часа дня доктора отключат его от аппарата жизнеобеспечения. Затем в полицейский участок поступает сигнал: какой-то сумасшедший взял в заложники пациентов и врачей клиники и грозит ровно в 2 часа начать убивать людей, если его требования не будут выполнены. Сэм решает во что бы то ни стало, остановить преступника и выяснить, как это может быть связано с таинственным звонком из будущего…

