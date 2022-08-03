WinkСериалыЖизнь на Марсе1-й сезон6-я серия
Жизнь на Марсе (сериал, 2006) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2006, Life on Mars 1.6
Фантастика18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
"Смерть во вторник". Ранним утром Сэма будит звонок матери из 2008 года: она сообщает ему, что в 2 часа дня доктора отключат его от аппарата жизнеобеспечения. Затем в полицейский участок поступает сигнал: какой-то сумасшедший взял в заложники пациентов и врачей клиники и грозит ровно в 2 часа начать убивать людей, если его требования не будут выполнены. Сэм решает во что бы то ни стало, остановить преступника и выяснить, как это может быть связано с таинственным звонком из будущего…
СтранаВеликобритания
ЖанрФантастика
КачествоSD
Время58 мин / 00:58
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
8.3 IMDb
- Режиссёр
С.Дж.
Кларксон
- ДАРежиссёр
Джон
Александр
- ДМРежиссёр
Джон
МакКэй
- БНРежиссёр
Бхарат
Наллури
- ДСАктёр
Джон
Симм
- Актёр
Филип
Гленистер
- ЛУАктриса
Лиз
Уайт
- ДЭАктёр
Дин
Эндрюс
- МЛАктёр
Маршалл
Ланкастер
- НКАктриса
Норин
Кершоу
- ТМАктёр
Тони
Маршалл
- РХАктриса
Рафаэлла
Хатчинсон
- ДФАктриса
Джоэнн
Фрогатт
- АПАктриса
Арчи
Панджаби
- МГСценарист
Мэтью
Грэхэм
- ТДСценарист
Тони
Джордан
- ЭФСценарист
Эшли
Фароа
- КЧСценарист
Крис
Чибнелл
- МГПродюсер
Мэтью
Грэхэм
- КППродюсер
Клер
Паркер
- МУПродюсер
Маркус
Уилсон
- ЭРХудожница
Эмма
Розенталь
- БСХудожник
Брайан
Сайкес
- БПМонтажёр
Барни
Пиллинг
- АСОператор
Адам
Сушицки
- ЭБКомпозитор
Эдмунд
Батт