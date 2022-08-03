Жизнь на Марсе (сериал, 2006) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

"Что можно делать в Нью-Йорке, если считаешь себя мeртвым". Лейтенант Хант, Сэм и Рэй приезжают на место преступления: 9-летнюю афроамериканскую девочку сбросили с крыши многоэтажного дома. В ужасном убийстве подозревают пуэрториканца, по прозвищу Ангел. Сэм и его напарники должны найти его раньше, чем это сделает Негритянская Армия Освобождения и свершит своe собственное правосудие.

