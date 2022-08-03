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Жизнь на Марсе
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Жизнь на Марсе (сериал, 2006) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2006, Life on Mars 1.4
Фантастика, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

"Малыш, ты видел как твоя мама осталась в тени?". На улице Сэм встречается лицом к лицу со своей матерью Роуз, но она не узнаeт в нeм своего сына. Вскоре Тайлеру становится известно, что у Роуз большие неприятности: острая нехватка денег вынудила еe взять в долг у местного гангстера Кассо, и теперь она в полной зависимости от бандита.

Страна
Великобритания
Жанр
Фантастика, Криминал, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
58 мин / 00:58

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Жизнь на Марсе»