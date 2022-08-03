"Малыш, ты видел как твоя мама осталась в тени?". На улице Сэм встречается лицом к лицу со своей матерью Роуз, но она не узнаeт в нeм своего сына. Вскоре Тайлеру становится известно, что у Роуз большие неприятности: острая нехватка денег вынудила еe взять в долг у местного гангстера Кассо, и теперь она в полной зависимости от бандита.

