WinkДетям1 класс. Окружающий мирПрирода и её сезонные измененияЖизнь лесных зверей зимой
1 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн
6.72020, Жизнь лесных зверей зимой
Образовательные0+
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Сюжет
На данном уроке будет рассмотрена тема «Жизнь лесных зверей зимой». В ходе урока познакомимся с жизнью лесных зверей в самое холодное время года – зимой. Узнаем, как меняется окраска у некоторых животных, какие звери впадают в спячку.
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