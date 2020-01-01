1 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

На данном уроке будет рассмотрена тема «Жизнь лесных зверей зимой». В ходе урока познакомимся с жизнью лесных зверей в самое холодное время года – зимой. Узнаем, как меняется окраска у некоторых животных, какие звери впадают в спячку.



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