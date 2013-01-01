WinkСериалыЖизнь как шоу2-й сезон9-я серия
Жизнь как шоу (сериал, 2013) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн
2013, Smash
Драма16+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Музыкальная драма, которая раскрывает жизнь Бродвейских театров с разных сторон. Здесь пересекаются мечтатели и махинаторы, движимые одной целью - успехом мюзикла на Бродвее.
Сериал Жизнь как шоу 2 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ММРежиссёр
Майкл
Моррис
- ММРежиссёр
Майкл
Майер
- ТБРежиссёр
Триша
Брок
- РДРежиссёр
Роксанн
Доусон
- ДМАктриса
Дебра
Мессинг
- ДДАктёр
Джек
Девенпорт
- КМАктриса
Кэтрин
МакФи
- КБАктёр
Кристиан
Борл
- МХАктриса
Меган
Хилти
- Актриса
Анжелика
Хьюстон
- СУАктриса
Саванна
Уайз
- УТАктёр
Уэсли
Тейлор
- ДЛАктриса
Дженни
Ларош
- БМСценарист
Бекки
Мод
- СБСценарист
Скотт
Буркхардт
- ДФПродюсер
Дэррил
Фрэнк
- Продюсер
Стивен
Спилберг
- АШХудожник
Адам
Шер
- ДСХудожник
Дэвид
Стейн
- КМХудожник
Кэбот
Маккаллен
- РЭХудожница
Рут
Эммон
- ДМХудожница
Джейн
Маски
- ЭВМонтажёр
Эндрю
Вайсблум
- МДОператор
М.
Дэвид Маллен
- ШДОператор
Шелли
Джонсон
- КПКомпозитор
Крис
П. Бэйкон
- МШКомпозитор
Марк
Шейман
- СУКомпозитор
Скотт
Уиттман