Жизнь как шоу. Сезон 2. Серия 5
Wink
Сериалы
Жизнь как шоу
2-й сезон
5-я серия

Жизнь как шоу (сериал, 2013) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

2013, Smash
Драма16+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Музыкальная драма, которая раскрывает жизнь Бродвейских театров с разных сторон. Здесь пересекаются мечтатели и махинаторы, движимые одной целью - успехом мюзикла на Бродвее.

Сериал Жизнь как шоу 2 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Драма
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Жизнь как шоу»