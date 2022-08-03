Жизнь как шоу. Сезон 2. Серия 17
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Жизнь как шоу
2-й сезон
17-я серия

Жизнь как шоу (сериал, 2013) сезон 2 серия 17 смотреть онлайн

2013, Smash
Драма, Мюзикл18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Музыкальная драма, которая раскрывает жизнь Бродвейских театров с разных сторон. Здесь пересекаются мечтатели и махинаторы, движимые одной целью - успехом мюзикла на Бродвее.

Страна
США
Жанр
Мюзикл, Драма
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Жизнь как шоу»