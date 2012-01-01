Жизнь как шоу. Сезон 1. Серия 4
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Жизнь как шоу (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2012, Smash
Драмы16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Музыкальная драма, которая раскрывает жизнь Бродвейских театров с разных сторон. Здесь пересекаются мечтатели и махинаторы, движимые одной целью - успехом мюзикла на Бродвее.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Жизнь как шоу»