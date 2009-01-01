Жизнь (BBC) (сериал, 2009) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Wink
Сериалы
Жизнь (BBC)
1-й сезон
1-я серия

2009, Life
Документальный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Ошеломляющий и поражающий своей красотой, новыми открытиями и впечатлениями уникальный сериал о живой природе нашей планеты. Более 3000 съемочных дней, проведенных на каждом из земных континентов, беспрецедентная техника съемки, 130 невероятных и захватывающих дух историй из страниц животного мира, — все это и есть «Жизнь» — история животного мира, какой Вы еe еще не видели прежде!

Сериал Жизнь 1 сезон 1 серия

Страна
Великобритания, США
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
58 мин / 00:58

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
9.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Жизнь (BBC)»