WinkСериалыЖизнь (BBC)1-й сезон1-я серия
Жизнь (BBC) (сериал, 2009) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2009, Life
Документальный18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Ошеломляющий и поражающий своей красотой, новыми открытиями и впечатлениями уникальный сериал о живой природе нашей планеты. Более 3000 съемочных дней, проведенных на каждом из земных континентов, беспрецедентная техника съемки, 130 невероятных и захватывающих дух историй из страниц животного мира, — все это и есть «Жизнь» — история животного мира, какой Вы еe еще не видели прежде!
Сериал Жизнь 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время58 мин / 00:58
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
9.1 IMDb
- МХРежиссёр
Марта
Холмс
- Актриса
Опра
Уинфри
- ДААктёр
Дэвид
Аттенборо
- ДААктёр
Даг
Аллен
- РМАктёр
Роджер
Муннс
- МПАктёр
Майкл
Питтс
- ДСАктёр
Джонатан
Смит
- ББАктёр
Барри
Бриттон
- ДЭАктриса
Джастин
Эванс
- НЛАктёр
Нил
Лукас
- МСАктёр
Мэттью
Суорбрик
- КФАктёр
Кевин
Флай
- СЛАктёр
Стефен
Лайл
- ПССценарист
Пол
Спилленджер
- МГПродюсер
Майкл
Гантон
- МХПродюсер
Марта
Холмс
- ТКМонтажёр
Тим
Куп
- ДЭОператор
Джастин
Эванс
- ТГОператор
Тед
Гиффордс
- ДФКомпозитор
Джордж
Фентон