Жизнь и приключения Мишки Япончика (сериал, 2011) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Мишка Япончик — не обычный налетчик с одесским колоритом. Стать королем воров, держать в страхе весь город и одновременно быть народным любимцем мог только человек неординарный. В нем видят «Робин Гуда», у него есть кодекс: бедняков не грабить, не трогать врачей, юристов, артистов. Его налеты — маленькие спектакли. У Мишки широкая душа: он закатывает пиры для всей Молдаванки, помогает сиротам и бездомным. Он пробыл Королем с 1917-го по 1919-й. Это были самые яркие годы Япончика, достойные романа.

