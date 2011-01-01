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Жизнь и приключения Мишки Япончика
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Жизнь и приключения Мишки Япончика (сериал, 2011) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2011, Жизнь и приключения Мишки Япончика. Серия 7
Криминал, Русские18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Мишка Япончик — коронованный вор и гроза всей Одессы начала ХХ века. Однако несмотря на воровскую жизнь, для простых людей Мишка был своего рода Робин Гудом. Он разработал свой «кодекс чести», согласно которому запрещалось воровать у бедных, врачей, артистов и юристов.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Русские, Криминал

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Жизнь и приключения Мишки Япончика»

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