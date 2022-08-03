Жизнь и приключения Мишки Япончика (сериал, 2011) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
2011, Жизнь и приключения Мишки Япончика. Серия 11
Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Мишка Япончик — коронованный вор и гроза всей Одессы начала ХХ века. Однако несмотря на воровскую жизнь, для простых людей Мишка был своего рода Робин Гудом. Он разработал свой «кодекс чести», согласно которому запрещалось воровать у бедных, врачей, артистов и юристов.
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.4 IMDb
- СГРежиссёр
Сергей
Гинзбург
- Актёр
Евгений
Ткачук
- ЕШАктриса
Елена
Шамова
- АФАктёр
Алексей
Филимонов
- ВНАктёр
Вадим
Норштейн
- ИААктёр
Игорь
Арташонов
- СМАктёр
Сергей
Марин
- Актёр
Илья
Лыков
- Актёр
Пётр
Скворцов
- Актёр
Валентин
Гафт
- РМАктриса
Римма
Маркова
- МБСценарист
Максим
Белозор
- ВБПродюсер
Виталий
Бордачев
- Продюсер
Влад
Ряшин
- ЮСПродюсер
Юрий
Сирман
- НЧХудожник
Никита
Чернов
- АПХудожник
Андрей
Платов
- СЛХудожница
Светлана
Литвинова
- ВНХудожник
Владимир
Наместников
- ОПМонтажёр
Ольга
Прошкина
- МСМонтажёр
Мария
Сергеенкова
- ЕПМонтажёр
Екатерина
Пивнева
- АВМонтажёр
Алексей
Волнов
- ЭМОператор
Эдуард
Мошкович
- ВДКомпозитор
Владимир
Давыденко