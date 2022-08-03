Жизнь и приключения Мишки Япончика (сериал, 2011) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Мишка Япончик — коронованный вор и гроза всей Одессы начала ХХ века. Однако несмотря на воровскую жизнь, для простых людей Мишка был своего рода Робин Гудом. Он разработал свой «кодекс чести», согласно которому запрещалось воровать у бедных, врачей, артистов и юристов.

