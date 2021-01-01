WinkСериалыRita Perskaya1-й сезонЖИЗНЬ БЛОГЕРА, Мои каникулы / Эрарта | Влог , Lady Collection
Rita Perskaya (сериал, 2021) сезон 1 серия 124 смотреть онлайн
5.62021, ЖИЗНЬ БЛОГЕРА, Мои каникулы / Эрарта | Влог , Lady Collection
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О сериале
Привет, меня зовут Рита Перская. Я стилист, поэтому обожаю все, что связано с одеждой. На моем канале ты сможешь найти идеи образов, видео про гардероб, мои мысли, уходе за собой, а также мотивационные видео.
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