WinkДетямЖивые драконы1-й сезон1-я серия
Живые драконы (сериал, 2004) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2004, Dragons Alive
Документальный0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Давным-давно закончилась эпоха динозавров. И теперь только их останки, хранящиеся в палеонтологических музеях мира, напоминают нам о былой мощи рептилий, когда-то царствовавших на планете. Многое изменилось с тех пор. Однако их потомки до сих пор населяют нашу планету и могут быть очень опасны.
Сериал Живые драконы 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время48 мин / 00:48
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb