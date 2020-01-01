8 класс. География (сериал, 2020) сезон 8 серия 2 смотреть онлайн

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Из данного видеоурока по теме Животный мир России вам станет известно о том, какая фауна распространена на территории страны. Вы узнаете, как животные распределяются по природным зонам и зоогеографическим областям. Благодаря подробному рассказу учителя вы поймете, что с животным миром нужно жить в мире и согласии.



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