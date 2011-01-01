Живопись и наука эпохи Возрождения
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Детям
7 класс. Всеобщая история
Европа и мир в конце XV-XVII вв.
Живопись и наука эпохи Возрождения

7 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

6.32011, Живопись и наука эпохи Возрождения
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Европа и мир в конце XV-XVII вв.Европейские государства в XVI-XVII вв.: реформация и абсолютизмАнглийская революция XVII векаВсеобщая история

Сюжет

Эпоха Возрождения ; это знаковый период в истории человечества. Это время изменения сознания людей, переход от средневекового господства божественного культа к стремлению возродить античные идеалы, сделать акцент на развитии человека как личности. Это период необычайного подъема живописи. Эта эпоха подарила нам таких мастеров, как Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти, и других великих художников. До сих пор люди со всего мира приезжают в галереи, чтобы увидеть картины этих выдающихся мастеров. Происходит и подъем в науке, который связан с именами Николая Коперника, Джордано Бруно и Галилео Галилея.

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