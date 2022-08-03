Жить дальше (сериал, 2013) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Молодая женщина Вера, которая в одно страшное утро обнаруживает пропажу своей сестры-близняшки. Глубокое чувство вины сводит ее с ума, и она чуть не попадает в психиатрическую больницу. Потеряв все, что было ей дорого, Вера не видит смысла жить дальше. Но в последний момент жизнь круто поворачивается – героиня встречает нужных людей именно тогда, когда могло случиться страшное.

