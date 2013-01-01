Жить дальше. Серия 4
Wink
Сериалы
Жить дальше
1-й сезон
4-я серия

Жить дальше (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2013, Жить дальше. Серия 4
Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Молодая женщина Вера, которая в одно страшное утро обнаруживает пропажу своей сестры-близняшки. Глубокое чувство вины сводит ее с ума, и она чуть не попадает в психиатрическую больницу. Потеряв все, что было ей дорого, Вера не видит смысла жить дальше. Но в последний момент жизнь круто поворачивается – героиня встречает нужных людей именно тогда, когда могло случиться страшное.

Сериал Жить дальше 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Жить дальше»

Всё