WinkСериалыЖить дальше1-й сезон3-я серия
Жить дальше (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2013, Жить дальше. Серия 3
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Молодая женщина Вера, которая в одно страшное утро обнаруживает пропажу своей сестры-близняшки. Глубокое чувство вины сводит ее с ума, и она чуть не попадает в психиатрическую больницу. Потеряв все, что было ей дорого, Вера не видит смысла жить дальше. Но в последний момент жизнь круто поворачивается – героиня встречает нужных людей именно тогда, когда могло случиться страшное.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
4.4 IMDb
- НЭРежиссёр
Нурбек
Эген
- Актриса
Мария
Машкова
- Актёр
Кирилл
Кяро
- СУАктёр
Сергей
Угрюмов
- Актёр
Юрий
Батурин
- Актриса
Ирина
Купченко
- НЩАктриса
Наталья
Щукина
- ЕШАктриса
Елена
Шевченко
- СЧАктёр
Сергей
Чудаков
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- АВАктриса
Анастасия
Веденская
- ИРСценарист
Ирина
Ревякина
- Сценарист
Серик
Бейсеу
- Продюсер
Юрий
Сапронов
- АКПродюсер
Авдей
Кирьянов
- НЛПродюсер
Наталья
Лазарева
- РППродюсер
Регина
Петрова
- ДИХудожник
Денис
Исаев
- АВМонтажёр
Алексей
Волнов