Жить (2020). Сезон 1. Серия 6
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Жить (2020)
1-й сезон
6-я серия

Жить (2020) (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

6.22020, Hausen
Ужасы, Детектив18+

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О сериале

Потерявшие жену и мать, отец и сын переезжают в мрачную многоэтажку на окраине города. 16-летнему Юри тяжело примириться со смертью матери. Да и Яшеку не легче – он остался вдовцом, но не имеет права тратить время на переживания, ведь ему нужно заботиться о сыне-подростке. Но смена обстановки едва ли поможет им справиться с трагедией. Многоэтажка, в которой они поселились не внушает никакого оптимизма, как и новые соседи.

Страна
Германия
Жанр
Ужасы, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
54 мин / 00:54

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.8 IMDb