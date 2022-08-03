Потерявшие жену и мать, отец и сын переезжают в мрачную многоэтажку на окраине города. 16-летнему Юри тяжело примириться со смертью матери. Да и Яшеку не легче – он остался вдовцом, но не имеет права тратить время на переживания, ведь ему нужно заботиться о сыне-подростке. Но смена обстановки едва ли поможет им справиться с трагедией. Многоэтажка, в которой они поселились не внушает никакого оптимизма, как и новые соседи.

