WinkСериалыЖить (2020)1-й сезон3-я серия
Жить (2020) (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
6.22020, Hausen
Ужасы, Драмы18+
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Сюжет
Потерявшие жену и мать, отец и сын переезжают в мрачную многоэтажку на окраине города. 16-летнему Юри тяжело примириться со смертью матери. Да и Яшеку не легче – он остался вдовцом, но не имеет права тратить время на переживания, ведь ему нужно заботиться о сыне-подростке. Но смена обстановки едва ли поможет им справиться с трагедией. Многоэтажка, в которой они поселились не внушает никакого оптимизма, как и новые соседи.
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6.0 КиноПоиск
5.8 IMDb