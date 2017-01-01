Жирный шрифт. Сезон 1. Серия 9
Wink
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Жирный шрифт
1-й сезон
9-я серия

Жирный шрифт (сериал, 2017) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

2017, The Bold Type
Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Комедийный сериал, вдохновленный историей жизни главреда американского Cosmopolitan Джоан Коулс. В центре сюжета — три неунывающие подруги, которые работают в знаменитом женском глянце, ищут любовь и пытаются выжить в непредсказуемом мире высокой моды.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Жирный шрифт»