Жирный шрифт (сериал, 2017) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сюжет

Комедийный сериал, вдохновленный историей жизни главреда американского Cosmopolitan Джоан Коулс. В центре сюжета — три неунывающие подруги, которые работают в знаменитом женском глянце, ищут любовь и пытаются выжить в непредсказуемом мире высокой моды.



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