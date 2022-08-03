WinkСериалыЖирный шрифт1-й сезон8-я серия
Жирный шрифт (сериал, 2017) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
2017, The Bold Type
Драма, Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Комедийный сериал, вдохновленный историей жизни главреда американского Cosmopolitan Джоан Коулс. В центре сюжета — три неунывающие подруги, которые работают в знаменитом женском глянце, ищут любовь и пытаются выжить в непредсказуемом мире высокой моды.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ВНРежиссёр
Виктор
Нелли мл.
- ДТРежиссёр
Джеми
Трэвис
- АМРежиссёр
Анна
Мастро
- КСАктриса
Кэти
Стивенс
- АДАктриса
Аиша
Ди
- МФАктриса
Мэган
Фэйхи
- МХАктриса
Мелора
Хардин
- СПАктёр
Сэмюэл
Пейдж
- СКАктёр
Стефен
Конрад Мур
- АКАктёр
Адам
Каприоло
- МУАктёр
Мэтт
Уорд
- СКАктриса
Стефани
Коста
- ДДАктёр
Дэн
Джиннотт
- НШСценарист
Нил
Шах
- СГПродюсер
Сандрин
Грос Д’Эйллон
- ДБПродюсер
Дэвид
Бернад
- Продюсер
Рубен
Фляйшер
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ЗСХудожница
Зои
Сакелларопуло
- МДХудожник
Мэттью
Дейвис
- ЛБМонтажёр
Лори
Болл
- СФМонтажёр
Стивен
Филипсон
- СПОператор
Синтия
Пушек
- ЛУКомпозитор
Лайл
Уоркмэн