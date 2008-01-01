Жестокий бизнес (сериал, 2008) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Криминальный сериал по роману Артура Таболова «Водяра». Владикавказ, начало 1990-х. Молодые друзья Роман Скоробогатов и Алихан Хаджаев мечтают о богатстве и вовлекаются в водочный бизнес. Со временем герои понимают, сколько боли и человеческих потерь стоит за заработанными ими миллионами.



