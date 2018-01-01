Жесткие переговоры (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Жесткие переговоры. Серия 1
Жесткие переговоры
1-й сезон
1-я серия

Жесткие переговоры (сериал, 2018) сезон 1 серия 1

2018, Жесткие переговоры. Серия 1
Образовательные12+

О сериале

Автор курса: Ангелина Шам — профессиональный бизнес-тренер, консультант по управлению, коуч международной федерации коучинга – ICF. Во время важных переговоров оппоненты нередко прибегают к психологическому давлению. Они намеренно искажают факты, создают неловкие ситуации, атакуют за счет лидирующего положения. Однако, обладая навыками ведения жестких переговоров, любые ультиматумы и манипуляции можно использовать в собственных интересах.

Страна
Россия
Жанр
Образовательные
Качество
SD
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг