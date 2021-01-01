Жернова Господни. Серия 6
Wink
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Жернова Господни
1-й сезон
6-я серия
6.92021, Bozí mlýny
Комедия, Криминал18+

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Жернова Господни (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

О сериале

Криминальный сериал, в котором напряженность сочетается с гиперболизированным и мрачным юмором. В отличие от классических детективных историй, мы уже знаем, кто плохой парень: мошенник, избежавший правосудия! Главный герой, капитан Фэйт, борется не только с преступным миром, но и с повсеместной коррупцией. Педантичный Файт создает неформальную группу "мстителей", которые помогают пресловутым "мельницам бога" вращаться чуть быстрее. Эта команда разносторонних талантов и личностей придумывает хитроумные ловушки и провокации, с помощью которых они ловят алчных мошенников.

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Страна
Чехия
Жанр
Комедия, Криминал
Время
54 мин / 00:54

Рейтинг

6.1 IMDb