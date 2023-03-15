Жернова Господни (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Криминальный сериал, в котором напряженность сочетается с гиперболизированным и мрачным юмором. В отличие от классических детективных историй, мы уже знаем, кто плохой парень: мошенник, избежавший правосудия! Главный герой, капитан Фэйт, борется не только с преступным миром, но и с повсеместной коррупцией. Педантичный Файт создает неформальную группу "мстителей", которые помогают пресловутым "мельницам бога" вращаться чуть быстрее. Эта команда разносторонних талантов и личностей придумывает хитроумные ловушки и провокации, с помощью которых они ловят алчных мошенников.



