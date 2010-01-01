Жеребец. Сезон 2. Серия 6
Wink
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Жеребец
2-й сезон
6-я серия

Жеребец (сериал, 2010) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

7.62010, Hung
Драмы18+

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Сюжет

Рэй работает физруком в школе, от него ушла жена и он живет с двумя детьми, денег ни на что не хватает. Однажды он понимает, что в жизни надо что-то менять и он решает стать мужским эскортом, так как кроме этого он ничего не умеет.

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Жеребец»