Эти женщины не спят ночами, ожидая своих мужей с очередного чрезвычайного происшествия, знают, сколько должно быть стежков на форменной рубашке и какие погоны на том или ином обмундировании… Они – надежный тыл своих мужей. Они – жены полицейских.



Героини документального фильма расскажут, как они делят со своими вторыми половинками все тяготы службы.

