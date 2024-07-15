Жены в погонах. Сезон 1. Серия 2
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Жены в погонах
1-й сезон
2-я серия

Жены в погонах (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

2017, Жены в погонах. Сезон 1. Серия 2
Документальный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Эти женщины не спят ночами, ожидая своих мужей с очередного чрезвычайного происшествия, знают, сколько должно быть стежков на форменной рубашке и какие погоны на том или ином обмундировании… Они – надежный тыл своих мужей. Они – жены полицейских.

Героини документального фильма расскажут, как они делят со своими вторыми половинками все тяготы службы.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
46 мин / 00:46

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