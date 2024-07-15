WinkСериалыЖены в погонах1-й сезон2-я серия
Жены в погонах (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
2017, Жены в погонах. Сезон 1. Серия 2
Документальный18+
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О сериале
Эти женщины не спят ночами, ожидая своих мужей с очередного чрезвычайного происшествия, знают, сколько должно быть стежков на форменной рубашке и какие погоны на том или ином обмундировании… Они – надежный тыл своих мужей. Они – жены полицейских.
Героини документального фильма расскажут, как они делят со своими вторыми половинками все тяготы службы.