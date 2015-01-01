Женский батальонъ (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

WinkДетямЖенский батальонъ1-й сезон4-я серия
Эта серия пока недоступна
Весна 1917-го года. Февральская революция изменила жизнь России и ход Великой войны. Государь уже отрeкся от престола. В окопах, где противостояние с немцами длится уже не один год, вовсю ведут свою пропаганду большевики. Они призывают к миру с неприятелем. Российское офицерство фактически ничего не может решить без одобрения так называемых солдатских комитетов.
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Исторический, Драма
Время52 мин / 00:52
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
- ДМРежиссёр
Дмитрий
Месхиев
- Актриса
Мария
Аронова
- Актриса
Мария
Кожевникова
- Актёр
Марат
Башаров
- ЕДАктёр
Евгений
Дятлов
- Актриса
Ирина
Рахманова
- Актриса
Валерия
Шкирандо
- ЯМАктриса
Янина
Малинчик
- ММАктриса
Мила
Макарова
- ПДАктриса
Полина
Дудкина
- АКАктриса
Алёна
Кучкова
- ИАСценарист
Илья
Авраменко
- Сценарист
Игорь
Угольников
- ЕАСценарист
Евгений
Айзикович
- ДМСценарист
Дмитрий
Месхиев
- Продюсер
Игорь
Угольников
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Рудовский
- АМПродюсер
Александр
Малинкович
- КПХудожник
Константин
Пахотин
- АСХудожник
Александр
Стройло
- ССХудожник
Сергей
Стручев
- МСМонтажёр
Мария
Сергеенкова
- АММонтажёр
Алексей
Маклаков
- ИАОператор
Илья
Авербах
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко