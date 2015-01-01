Женский батальонъ (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Весна 1917-го года. Февральская революция изменила жизнь России и ход Великой войны. Государь уже отрeкся от престола. В окопах, где противостояние с немцами длится уже не один год, вовсю ведут свою пропаганду большевики. Они призывают к миру с неприятелем. Российское офицерство фактически ничего не может решить без одобрения так называемых солдатских комитетов.

