Женский батальонъ (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Женский батальонъ
1-й сезон
4-я серия

2015, Женский батальонъ. Серия 4
Военный, Драма12+

О сериале

Весна 1917-го года. Февральская революция изменила жизнь России и ход Великой войны. Государь уже отрeкся от престола. В окопах, где противостояние с немцами длится уже не один год, вовсю ведут свою пропаганду большевики. Они призывают к миру с неприятелем. Российское офицерство фактически ничего не может решить без одобрения так называемых солдатских комитетов.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический, Драма
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

8.0 КиноПоиск

