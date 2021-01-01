Женщины движения (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Проект, задуманный как антология о борьбе за гражданские права. Первая глава сериала «Женщины Движения» рассказывает про Мами Тилл, которая посвятила жизнь поиску справедливости для своего сына Эмметта. Темнокожий мальчик был жестоко убит в 14 лет. Этот жуткий инцидент спровоцировал очередной виток серьезного разговора о сегрегации, а также стал дополнительным фактором к усилению движения за гражданские права темнокожих в США. Среди продюсеров проекта — рэпер Джей-Зи.

