Женщины движения (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

9.02021, Women of the Movement
Драма, Исторический18+

Проект, задуманный как антология о борьбе за гражданские права. Первая глава сериала «Женщины Движения» рассказывает про Мами Тилл, которая посвятила жизнь поиску справедливости для своего сына Эмметта. Темнокожий мальчик был жестоко убит в 14 лет. Этот жуткий инцидент спровоцировал очередной виток серьезного разговора о сегрегации, а также стал дополнительным фактором к усилению движения за гражданские права темнокожих в США. Среди продюсеров проекта — рэпер Джей-Зи.

США
Исторический, Драма
Full HD
43 мин / 00:43

8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb

