Женщины движения (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

О сериале
Проект, задуманный как антология о борьбе за гражданские права. Первая глава сериала «Женщины Движения» рассказывает про Мами Тилл, которая посвятила жизнь поиску справедливости для своего сына Эмметта. Темнокожий мальчик был жестоко убит в 14 лет. Этот жуткий инцидент спровоцировал очередной виток серьезного разговора о сегрегации, а также стал дополнительным фактором к усилению движения за гражданские права темнокожих в США. Среди продюсеров проекта — рэпер Джей-Зи.
СтранаСША
ЖанрИсторический, Драма
КачествоFull HD
Время43 мин / 00:43
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb
